Нардеп нагадав правоохоронцям про Курченка, Арбузова та Клименка, що досі не притягнуті до відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Депутат нагадав, що сьогодні парламент ухвалив закон, який "надає можливість мирного врегулювання конфлікту на Донбасі".

"Головне, щоб цей законопроект не надихнув наших емігрантів - Клименка, Арбузова, Курченка на те, щоб продовжувати фінансувати тих, хто бажає висловити свою думку через озброєння. Щоб правоохоронні органи довели те, що вони почали робити, - кримінальні справи по цим особам. І нарешті їх повернули і притягнули до відповідальності", - сказав депутат.

Він також підкреслив, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, має показати, що невідворотність покарання існує, а "кошти, які знаходяться за кордоном, які вкрали попередники-керівники, щоб повернулися в Україну".