ЗМІ: У Маріуполі підірвали стовп, коли повз нього проїжджали військові

Про це маріупольському інтернет-виданню 0629 повідомили очевидці.

За словами жителів, на цій вулиці було підірвано стовп, в той час, коли по трасі їхали військові. Ударною хвилею були вибиті шибки в маріупольському професійному ліцеї у сфері автотранспорту. За попередньою інформацією, під час вибуху ніхто не постраждав.

Читайте такожУ Донецьку прогримів потужний вибух, нібито вибухнула нафтобаза - ЗМІ“Військові вийшли з автомобіля, оглянули все і залишили місце події”, - сказав очевидець.

Інформацію про те, що стовп дійсно було підірвано, підтвердили в професійному училищі. Правда, подробиці події тут коментувати не стали. У прес-службі Маріупольського міськуправління міліції та в штабі територіальної оборони міста 0629 повідомили, що нічого про цей факт не знають.