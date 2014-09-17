Медик "Айдару": наших хлопців обливають бензином і підпалюють
19:53, 17 вересня 2014Політика
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Військові й цивільні, яким пощастило вирватися з полону проросійських бойовиків, розповідають про численні факти катування, які вони спостерігали або через які їм довелося пройти самим.
Медики повідомляють про тортури / Радіо Свобода
Медики, які працюють у зоні бойових дій, теж підтверджують, що на окупованих територіях чиняться звірства, повідомляє Радіо Свобода.
Емма, медик батальйону "Айдар", кожного разу після загибелі хлопців вирушає до моргів Луганщини, щоб опізнати тіла загиблих.
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