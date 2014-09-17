Медик "Айдару": наших хлопців обливають бензином і підпалюють

Медики, які працюють у зоні бойових дій, теж підтверджують, що на окупованих територіях чиняться звірства, повідомляє Радіо Свобода.

Емма, медик батальйону "Айдар", кожного разу після загибелі хлопців вирушає до моргів Луганщини, щоб опізнати тіла загиблих.

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