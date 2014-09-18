Екс-головнокомандувач НАТО: Путін зробив величезну помилку, вбиваючи українців на їхній землі

Президент Росії Володимир Путін хоче створити оновлену версію Радянського Союзу, приєднавши до нього Україну.

Про це заявив колишній головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Уеслі Кларк в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Ми не знаємо, про що думає Путін і як наскільки далеко він готовий піти. Мені здається, він зробив величезну помилку, створивши конфлікт, в якому вбиває українців на їхній землі. Прийшовши до влади у 1999 році, Путін сказав, що українці та росіяни - більше, ніж брати. Тоді навіщо змушувати братів вбивати один одного?" - каже Кларк.

Американський генерал у відставці зазначив, що Україні варто звернутися до ООН і попросити підтримки на основі глави VII Статуту ООН (дії у відношенні загрози миру, порушень миру та актів агресії - прим. Ред.).

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"Коли армія однієї країни веде себе подібним чином на території іншої країни - це порушення міжнародного права, і Україна може це довести", - впевнений він.

На думку Уеслі Кларка, єдиний спосіб завершити війну у східній Україні - це змінити думку Путіна.

"Зробити так, щоб у нього (Путіна - ред.) зникло бажання воювати. Сподіваюся, ви зможете зробити це без подальших жертв і кровопролиття", - заявив екс-головнокомандувач НАТО.

Повне інтерв'ю Уеслі Кларка читайте 19 вересня у новому номері журналу "Новое время".