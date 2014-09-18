На сесії ПАРЄ розгляне ситуацію в Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради Європи, повідомляє радіо "Свобода".

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Відповідно до повідомлення, на осінній сесії ПАРЄ пройдуть дебати із приводу ситуації в Україні, а також дебати про протидію неонацизму.

Очікується, що на дебатах виступить спікер парламенту Норвегії Олемік Томмессен.