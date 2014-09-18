На сесії ПАРЄ розгляне ситуацію в Україні
14:49, 18 вересня 2014Політика
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розгляне ситуацію в Україні на осінній сесії, яка пройде з 29 вересня по 3 жовтня.
ПАРЄ розгляне на сесії ситуацію в Україні / фото lenta-ua.net
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради Європи, повідомляє радіо "Свобода".
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Відповідно до повідомлення, на осінній сесії ПАРЄ пройдуть дебати із приводу ситуації в Україні, а також дебати про протидію неонацизму.
Очікується, що на дебатах виступить спікер парламенту Норвегії Олемік Томмессен.
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