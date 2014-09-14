Порошенко підтвердив звільнення з полону 73 українських військових
21:55, 14 вересня 2014Політика
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Ще 73 українських військових звільнено з полону в Донецьку.
Порошенко підтвердив, що 73 військові звільнені з полону / Фото УНІАН
Про це написав президент України Петро Порошенко у Facebook.
"Ще 73 наших військових звільнено з полону в Донецьку. Ще 73 родини скоро зустрінуть своїх близьких. Слава Україні!" - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ раніше повідомляли про факт обміну полоненими в форматі "73 на 73", однак радник голови МВС Антон Геращенко в ефірі ТСН не зміг підтвердити цю інформацію.
Раніше вдень прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook поінформував, що «сьогодні звільнили ще п'ятьох наших заручників з Мар'їнки".
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