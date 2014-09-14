Порошенко підтвердив звільнення з полону 73 українських військових

Про це написав президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Ще 73 наших військових звільнено з полону в Донецьку. Ще 73 родини скоро зустрінуть своїх близьких. Слава Україні!" - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ раніше повідомляли про факт обміну полоненими в форматі "73 на 73", однак радник голови МВС Антон Геращенко в ефірі ТСН не зміг підтвердити цю інформацію.

Раніше вдень прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook поінформував, що «сьогодні звільнили ще п'ятьох наших заручників з Мар'їнки".