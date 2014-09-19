У Марківському районі з гранатомета обстріляли будинок голови РДА: чиновник і його дружина поранені

Сьогодні вночі, близько 2:30, у Марківському районі (Луганська область) невідомі з гранатомета обстріляли будинок голови місцевої райдержадміністрації Віктора Черніка.

Про це повідомляє Informator з посиланням на інформоване джерело.

В результаті обстрілу поранено двох осіб: самого голову і його дружину. В даний момент вони знаходяться в лікарні.

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Як повідомляє джерело, нападники цілилися в спальню будинку. Попадання відбулося саме в цю кімнату. Подружжю Чернікових пощастило, адже вони ночували в залі.

Віктор Чернік відомий своєю проукраїнською позицією. У травні цього року він відмовив «групі невідомих» надати приміщення адміністрації для голосування на псевдо-референдумі 11 травня. Посаду голови марківської РДА посів у квітні цього року.