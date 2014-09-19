Бойовики здійснюють обладнання позицій та мінують дороги біля зайнятих населених пунктів
13:44, 19 вересня 2014Політика
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Бойовики продовжують мінувати автодороги.
REUTERS
Бойовики здійснюють інженерне обладнання позицій та мінують автошляхи біля зайнятих населених пунктів на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Українські військові та контррозвідка фіксують нарощування сил та засобів незаконних збройних формувань», - зазначив він, додавши, що бойовики здійснюють перегрупування та інженерне обладнання позицій.
«Терористи мінують автошляхи біля зайнятих населених пунктів», - зауважив Лисенко.
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