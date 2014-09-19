Бойовики здійснюють обладнання позицій та мінують дороги біля зайнятих населених пунктів

Бойовики здійснюють інженерне обладнання позицій та мінують автошляхи біля зайнятих населених пунктів на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Українські військові та контррозвідка фіксують нарощування сил та засобів незаконних збройних формувань», - зазначив він, додавши, що бойовики здійснюють перегрупування та інженерне обладнання позицій.

«Терористи мінують автошляхи біля зайнятих населених пунктів», - зауважив Лисенко.