Бродський заявляє, що за ним стежать

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вдень моя охорона помітила людей, які за мною стежили. В останній раз таке було в 2001 - я викривав Вову Щербаня, сумського губернатора, і СБУ мене попередила про можливий замах", - пише Бродський.

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"Кому я заважаю - Пінчуку, він хвилюється про мою можливу появу в Лондонському суді в його суперечці з Коломойським. Раптом багато про Кучму розповім. Єремєєв - два дні істерично дзвонить після публікації в "Обозревателе". Не хочу думати, що Іванчук на таке здатний, або Яценюк. В понеділок все буде в прокуратурі та СБУ. Мені не звикати", - написав Бродський.