ООН: На Донбасі загинули більше 3200 людей, понад 8 тисяч - поранені

19:28, 20 вересня 2014
Політика
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Внаслідок боїв на Донбасі загинули 3 219 людей, ще 8 198 людей - поранені.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні представництва ООН в Україні у Твіттері.

Такі дані організація наводить  станом на 16 вересня. 

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих бійців антитерористичної операції становить близько двох тисяч осіб

Про це заявив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник в ефірі "Шустер live". 

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