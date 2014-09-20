ООН: На Донбасі загинули більше 3200 людей, понад 8 тисяч - поранені
19:28, 20 вересня 2014Політика
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Внаслідок боїв на Донбасі загинули 3 219 людей, ще 8 198 людей - поранені.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні представництва ООН в Україні у Твіттері.
At least 3,219 killed and 8,198 wounded in eastern #Ukraine as of 16 September #OHCHR#WHO#UN
— UN in Ukraine (@UN_Ukraine) Вересень 19, 2014
Такі дані організація наводить станом на 16 вересня.
Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих бійців антитерористичної операції становить близько двох тисяч осіб.
Про це заявив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник в ефірі "Шустер live".
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