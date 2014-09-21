На базі російського батальйону "Восток" стався вибух - радник МВС

Про це повідомив радник глави МВС України Зорян Шкіряк.

"Ймовірно, бойовики підірвали під час виготовлення бомб з використанням вибухової речовини типу гексоген, у результаті чого могла виникнути детонація складів із зброєю", - сказав Шкіряк.

Як пише ТСН, даних про жертв вибуху немає, оскільки місто знаходиться під контролем незаконних збройних формувань.

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"Проте свідки стверджують про величезну кількість машин "швидкої допомоги", які направляли в бік місця надзвичайної події", - розповів радник президента.