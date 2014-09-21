Співробітницю Меджлісу затримали на виїзді з Криму - Чубаров

Як повідомляє в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Юксель зараз тримають у спеціальному приміщенні вокзалу.

Крім того, у співробітниці Меджлісу вилучили паспорт.

Читайте такожУ ЄС стурбовані залякуваннями кримськотатарського Меджлісу"Гаяна Юксель виїжджала з Криму до Києва, де живе її чоловік Ісмет, якому нещодавно було оголошено про заборону в'їзду до Криму", - уточнив Чубаров.

Читайте такожМеджлісу дали ще одну добу на виселенняВін також підкреслив, що подія трапилася напередодні Конференції в Нью-Йорку, присвяченій темі корінних народів.