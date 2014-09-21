Співробітницю Меджлісу затримали на виїзді з Криму - Чубаров
15:30, 21 вересня 2014Політика
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З поїзда Київ-Сімферополь висадили члена Меджлісу Гаяну Юксель.
За словами Чубарова, Юксель знаходиться в спеціальному приміщенні вокзалу в Джанкої / УНІАН
Як повідомляє в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Юксель зараз тримають у спеціальному приміщенні вокзалу.
Крім того, у співробітниці Меджлісу вилучили паспорт.
Читайте такожУ ЄС стурбовані залякуваннями кримськотатарського Меджлісу"Гаяна Юксель виїжджала з Криму до Києва, де живе її чоловік Ісмет, якому нещодавно було оголошено про заборону в'їзду до Криму", - уточнив Чубаров.
Читайте такожМеджлісу дали ще одну добу на виселенняВін також підкреслив, що подія трапилася напередодні Конференції в Нью-Йорку, присвяченій темі корінних народів.
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