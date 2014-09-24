Росія урізала Криму фінансування на 2015 рік в 4 рази - ЗМІ

На цільову програму розвитку Криму до 2015 року виділять близько 100 мільярдів рублів, а не 373 мільярди, раніше передбачених проектом федерального бюджету, повідомляє Дождь.

З проекту бюджету на 2015 рік і на плановий період 2016 і 2017 років випливає, що 373 мільярда рублів на Крим будуть виділені в наступному році. Однак у прес-службі Мінфіну пояснили, що тепер гроші будуть виділяти по роках: у 2016 році - 134,6 мільярда, в 2017 - 138,4 мільярда.

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Заступник міністра РФ у справах Криму Андрій Соколов розповів, що Мінфін до останнього хотів виділити ці гроші відразу, щоб провести фінансування федеральної цільової програми розвитку Криму через Інвестфонд.

"Це спроба Мінфіну зарезервувати суму на випадок майбутніх секвестрів якихось, щоб витрати на Крим були захищені", - сказав він.