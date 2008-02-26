Ніколаєнко розповіла про те, що робила, поки Рудьковський літав у Париж

Власниця конкурсу «Міс Україна – Всесвіт» Олександра Ніколаєнко підтверджує, що знає Миколу Рудьковського, проте до Парижа з ним не літала.

«Я знаю Рудьковського досить давно. Він - відомий політик. А що стосується скандалу... Того дня, дев`ятого червня, коли я нібито літала з ним до Парижа, я була в Києві на світській вечірці», - заявила Ніколаєнко.

«Сумно, що у нас в країні ситуація в політиці складається саме так. Я без всяких образ, розумію, що це боротьба за владу. Але мені хотілося б побажати деяким політикам вирішувати свої чоловічі питання без участі жінок. Щасливий той український політик, якому мене ще не приписали. Я ж як людина, що поважає закон, не маю права своїми публічними заявами чинити тиск на слідство», - підкреслила директор конкурсу краси на прямій лінії в газеті «Факти».

Вечірка, про яку згадала Ніколаєнко, була церемонією нагородження «Топ-10 світських леді України».

Нагадаємо, в грудні 2007 року СБУ викликала Рудьковського на допит у справі про розкрадання бюджетних коштів. Один з епізодів справи – організований на гроші платників податків чартер до Парижа. За деякою інформацією, в цей скандальний політ головний транспортник минулого Кабміну міг узяти з собою Олександру Ніколаєнко

Фокус