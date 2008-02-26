Комуністи нарили компромат на Балогу

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування противоправних діянь високопосадовців з оточення президента Віктора Ющенка.

Відповідну постанову зареєстрував депутат від Компартії Спірідон Кілінкаров, повідомляє прес-служба КПУ.

Депутат пропонує створити у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії "з питань перевірки фактів порушення Конституції та законів, фактів корупційних дій та зловживання службовим становищем" з боку голови секретаріату президента Віктора Балоги та першого заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Івана Балоги.

Як сказано в пояснювальній записці до проекту постанови, причиною створення слідчої комісії є "факти систематичних грубих порушень" з боку Балоги та його брата Івана.

Одним із прикладів розкрадання держмайна в записці наведений факт відчуження 29 грудня 2007 року керівництвом Мукачевого земельних ділянок і будинків колишніх військових містечок.

У документі зазначено, що ділянки відчужені на користь підприємства дружини Віктора Балоги Оксани Балоги і Марини Петьовки.

У документі також міститься інформація про підприємства, які нібито були незаконно відчужені під час перебування Балоги на посаді мера Мукачевого. У записці до постанови Балога звинувачується у незаконній реалізації конфіскату, контрабанді автотранспортних засобів і лікерогорілчаних напоїв.

У пояснювальній записці перерахована ще низка порушень і публікацій у ЗМІ про зазначених чиновників, що вимагають розслідування.

Українська правда