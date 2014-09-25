Завтра в Україну прибудуть перші безпілотники для ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції.

“Буде спостережна місія, чисельність якої суттєво збільшена, це спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. І сьогодні в Україні вже працює 500 інспекторів цієї місії. Із завтрашнього дня прибувають перші безпілотні апарати, які будуть використані для контролю за режимом припинення вогню. Не просто для контролю, що не ведеться вогонь. А за виконанням ще одного пункту (мінських домовленостей від 5 вересня – УНІАН) - відведенням важкої артилерії, систем залпового вогню, інших засобів ураження за межі їх граничної дальності”, - сказав Порошенко.

За його словами, контролюватиме це ОБСЄ.

“Наступний тиждень є визначальним для долі мирного процесу в нашій державі, і я достатньо оптимістично дивлюсь на перспективу цього процесу”, - додав президент.

Як повідомлялося, 5 вересня у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків ”ДНР” Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови ”ЛНР” Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі було підписано протокол про припинення з 18:00 5 вересня вогню на Донбасі. Однак бойовики його не дотримувалися.

20 вересня у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов`язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.