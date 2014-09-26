Кабмін пропонує застосувати персональні санкції до 1000 прибічників російської агресії

Як повідомили УНІАН у департаменті комунікації і зв`язків із громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, йдеться про 1000 громадян і 209 компаній, які підозрюються у пособництві і підтримці агресії Росії проти України.

«На виконання ухваленого парламентом за ініціативи уряду Закону України «Про санкції» 12 серпня Кабінет міністрів узгодив і подав на розгляд РНБО пропозиції із застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів по відношенню до 209 юридичних і понад 1000 фізичних осіб за підтримку агресії РФ проти України», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України.

Згідно із текстом закону, його завданнями є захист національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності, протидія тероризму, захист і відновлення порушених прав українських громадян. Санкції можуть бути введені проти іноземної держави, фізичної або юридичної особи іноземної держави, осіб без громадянства, проти терористів та їх прибічників.

Підставами для введення санкцій є прямі або потенційні погрози іноземної держави, фізичних або юридичних осіб стосовно суверенітету України, її територіальної цілісності, окупація території України або створення бар`єрів для економічного зростання України, спричинення матеріального збитку. Також підставами для введення санкцій можуть бути рішення Генеральної асамблеї або Ради безпеки ООН, рішення і регламенти Ради Європи, факти порушення Загальної декларації прав людини або Статусу ООН.

Види санкцій, згідно з текстом закону, розподілені на 25 позицій і передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торгівлі, обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по українській території, зупинення виконання фінансових зобов`язань, анулювання ліцензій і дозволів, заборону на участь у приватизації, заборону на участь у процесі державних закупівель, заборону на участь в операціях з цінними паперами, заборону на передачу технологій і майнових прав, а також заборону і скасування усіх переговорів, візитів і ділових контактів.

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Як наголошується, санкції можуть бути строковими або безстроковими. Рішення про введення санкцій приймається Радою національної безпеки і оборони України, і указом президента України вони набувають чинності.

Попередній список персональних санкцій включав 172 фізичні і 65 юридичних осіб із РФ і низки інших країн, що підтримують російську агресію на сході України.