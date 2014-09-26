Кількість вбитих і зниклих безвісти солдатів РФ на Донбасі досягло 4 тисяч - активістка

Про це сьогодні в кризовому медіа-центрі заявила Олена Васильєва, російська правозахисниця, засновниця Facebook-групи "Вантаж 200 з України в Росію".

"В першу чергу я хотіла звернутися до російських матерів, тих самих жінок, які ризикують зараз не дочекатися своїх дітей з війни. Саме важливе для кожної матері, щоб її дитина була жива", - говорить правозахисниця.

За словами Васильєвої, в Росії йде "абсолютно жахлива пропаганда щодо України". Згідно з підрахунками, заявила вона, у сумі 4 тисячі російських військових і найманців загинули або пропали безвісти в ході конфлікту на Донбасі.

Читайте такожРосійських військових звільняють за відмову їхати "на навчання" - ЗМІ"Але у нас зовсім невідома цифра тих людей, які були поранені і які могли померти від поранень і тяжких хвороб. Зараз Україна хоч трошечки може зітхнути, бо вчора ввечері в Печенгу так би мовити, "з навчань" повернулася морська піхота, мотострілецька. Тобто це група відведена від ваших кордонів", - додала правозахисниця.

Раніше Васильєва повідомляла, що вбитих на Донбасі солдатів РФзвільняють заднім числом, а родичів залишають без соцдопомоги.