ЦВК зареєструвала ще 19 мажоритарників на парламентські вибори

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, ЦВК зареєструвала: від політичної партії ВО "Свобода" - Юрія Левченка (округ номер 223, Київ), а також нинішніх народних депутатів Євгена Мельника (округ номер 19, Волинська область), Ірину Фаріон, Ірину Сех та Андрія Тягнибока (відповідно в округах №№116, 119, 125, Львівська область), Юрія Бублика (округ номер 145, Полтавська область), Олега Осуховського (округ номер 152, Рівненська область), Олексія Кайду та Михайла Головка(округи №№ 163 та 164, Тернопільська область), Ігоря Сабія (округ номер 189, Хмельницька область) та Андрія Іллєнка (округ номер 215, Київ).

Читайте такожЦВК зареєструвала ще 111 кандидатів у народні депутати від двох політичних партійТакож від партії "Ми українці" було зареєстровано колишнього міністра закордонних справ Володимира Огризка та ще сімох кандидатів у народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Центральна виборча комісія визначить порядкові номери партій у виборчих бюлетенях на виборах до Верховної Ради України.