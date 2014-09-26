Журналісти побували у зруйнованому аеропорту Донецька, який вже 5 місяців перебуває в облозі бойовиків (відео)

Терористи і далі обстрілюють Донецький аеропорт. Вже кілька місяців летовище боронять бійці 93-ої механізованої бригади та полку спецпризначення.

Журналіст Олександр Моторний та оператор Сергій Кисельов стали першими, хто потрапив у будівлю аеропорту і поспілкувався з героями, йдеться в ексклюзивному матеріалі ТСН.

Найперше, що помічаєш, коли вдається наблизитися до донецького аеропорту впритул, - це фактично повністю зруйновані термінали, купа погорілої техніки та синьо-жовтні національні прапори, розвішані на всіх найвищих точках цієї фортеці.

Донецька брестська фортеця, не інакше, так її називають тут хлопці. За бетонну злітну смугу тутешнього летовища дуже щільно чіпляються і українські військові, і її за будь-яку ціну хочу захопити ворог.

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Бійці 3-го кіровоградського полку спеціального призначення тут від початку травня. Саме вони вибивали бойовиків з аеропорту і саме їм довелось відбивати перший штурм чеченських найманців на летовище.

Другий місяць тримає оборону донецького аеропорту пліч-о-пліч зі спецпризначенцями ще й рота бійців 93-ої механізованої бригади. Відтоді усі встигли вже тут обжитися, кожен боєць вивчив як власний город кілька квадратних кілометрів території летовища. А ще усі як один навчилися воювати. По-справжньому. За себе і за решту країни. Та взаємодіяти між собою як годинник.

За майже 5 місяців активних обстрілів та безпосередніх бойових зіткнень з ворогом тут не обійшлось без втрат. Майже кожного дня на велику землю відправляють поранених товаришів.

Натомість завдяки непогано облаштованим позиціям, насамперед окопам та бліндажам, розкиданим по всій території аеропорту, великих втрат вдається уникати. Хоча ні набоїв, ні мін, ні реактивних снарядів ворог, атакуючи аеропорт, не шкодує.

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14:15 - і нова атака бойовиків. Цього разу вже піхотинці підійшли на відстань не більше ніж півсотні метрів. Наші хлопці вже почали відповідати навіть не з мінометів, не з далекобійної артилерії, а просто завдяки автоматам Калашникова.

Напередодні піхота бойовиків атакувала українців в аеропорту впродовж усього дня. Надвечір пролунали кілька залпів із градів. Втім, незважаючи на обстріли, які не припиняються ні вдень, ні серед ночі, залишати позиції в плани українських кіборгів, а саме так захисників летовища вже прозвали самі бойовики, не входить. Втримати майже розтрощені термінали аеропорту Прокоф'єва для них стало справою принциповою, але допомога і технікою, і людьми тут точно би не завадила.