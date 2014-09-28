АП: Зміни в Україні мають відбутися не з ініціативи влади, а під тиском суспільства

Про це він сказав у програмі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1».

«Головна відмінність нинішнього плану реформ, запропонованого Президентом України, полягає в тому, що зміни мають відбуватися не з ініціативи влади, а під тиском українського суспільства», - зазначив Гринів.

За його словами, до початку роботи новообраної Верховної Ради в парламент буде передано пакет законопроектів: насамперед, щодо боротьби з корупцією, реформуванням судової гілки влади та створення професійної і боєздатної армії.

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«Внутрішній фронт проведення задекларованих Петром Порошенком реформ під час втілення «Стратегії 2020» є не менше складним і небезпечним, ніж зовнішній фронт. Насправді доведеться проводити всі раніше відкладені реформи зараз і одночасно», - зазначив політик.

Як наголосив Гринів, головна мета змін у державі - відповідність України усталеним європейським критеріям для подання заявки на членство у Європейському Союзі.