Тимчук: за добу бойовики більше 50 разів обстріляли позиції сил АТО
В зоні АТО бойовики продовжують активні наступальні дії. Так за добу вони більше 50 разів обстріляли позиції і блокпости українських військ.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
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Крім обстрілів, зафіксовані неодноразові спроби штурмів позицій сил АТО на території аеропорту в Донецьку, а також в районі населених пунктів Дебальцево і Трудівське.
"Зокрема: 8 раз піддавалися вогневим ударам терористів позиції наших військ в районі населеного пункту Дебальцеве; 7 разів з артилерії, мінометів і стрілецької зброї обстріляний опорний пункт в районі населеного пункту Нікішине; 3 рази обстріляні позиції на території аеропорту в Донецьку. 3 рази обстріляні позиції в районі населених пунктів Гранітне, Рідкодуб", повідомив Дмитро Тимчук.
Також терористи завдавали удари по українських військах в районі населених пунктів Талаківка, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Новогригорівка, Трохізбенка, Мар'їнка, Піски, Красногорівка.