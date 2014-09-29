Тимчук: за добу бойовики більше 50 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Крім обстрілів, зафіксовані неодноразові спроби штурмів позицій сил АТО на території аеропорту в Донецьку, а також в районі населених пунктів Дебальцево і Трудівське.

"Зокрема: 8 раз піддавалися вогневим ударам терористів позиції наших військ в районі населеного пункту Дебальцеве; 7 разів з артилерії, мінометів і стрілецької зброї обстріляний опорний пункт в районі населеного пункту Нікішине; 3 рази обстріляні позиції на території аеропорту в Донецьку. 3 рази обстріляні позиції в районі населених пунктів Гранітне, Рідкодуб", повідомив Дмитро Тимчук.

Також терористи завдавали удари по українських військах в районі населених пунктів Талаківка, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Новогригорівка, Трохізбенка, Мар'їнка, Піски, Красногорівка.