За добу бойовики на танках кілька разів штурмували аеропорт у Донецьку

Бойовики минулої доби кілька разів атакували Донецький аеропорт з використанням танків.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Разом з тим українські військовослужбовці відбили штурми, цей стратегічний об’єкт знаходиться під контролем сил АТО, підкреслюється в повідомленні.

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Також атаки на позиції українських військових здійснені в районі Дебальцевого та Трудовського. «Наразі ми продовжуємо утримувати усі позиції: блокпости, опорні та спостережені пункти», - наголосили прес-центрі.

Крім того, в штабі додали, що сили АТО забезпечують охорону та оборону Маріуполя, повністю контролюють ситуацію в приморському місті.