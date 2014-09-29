В аеропорту Донецька танк бойовиків розстріляв український БТР: загинули 7 десантників

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив волонтер в зоні АТО, радник президента Юрій Бірюков.

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"79-а: 7 загиблих, 9 поранених в донецькому аеропорту. Пряме влучання з танка в БТР. Поранених евакуювали. Сепарські танки підпалили", - зазначається у повідомленні.