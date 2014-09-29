В боях біля донецького аеропорту поранено 18 українських військових
12:41, 29 вересня 2014Політика
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Щонайменше 2 військовослужбовців загинули і 18 поранені в ході боїв в донецькому аеропорту.
Біля аеропорту Донецька загинули бійці 93-ї бригади / фото В'ячеслав Гуменний, Facebook
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зокрема повідомляється, що серед загиблих - військовослужбовці 93-ї аеромобільної бригади та бійці Правого сектора. Всі вони в даний час евакуйовані з поля бою.
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Нагадаємо, що раніше радник президента Юрій Бірюков повідомив про 7 загиблих і 9 поранених українських військових, які цієї ночі намагалися прорватися до аеропорту на допомогу своїм товаришам.
Тим часом у штабі АТО повідомили, що всі атаки на аеропорт українські військові відбили.
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