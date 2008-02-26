Регіонали не допоможуть КПУ котити бочку на Балогу?

Фракція Компартії не вела консультації з фракцією Партії регіонів щодо підтримки питання створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України “з питань перевірки фактів порушень Конституції України та законів України, фактів корупційних дій, розкрадання державного майна та зловживань службовим становищем з боку Глави Секретаріату Президента України БАЛОГИ Віктора Івановича та Першого заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації БАЛОГИ Івана Івановича та інших причетних до цього посадових осіб».

Про це сказала в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Ганна ГЕРМАН.

За її словами, коли фракція Партії регіонів ініціює створення якихось ТСК, то “ми чітко знаємо, що ми маємо шанс, що ми зберемо за них голоси”. Це питання у фракції Партії регіонів не обговорювалось, тому “я не можу судити про настрої у фракції”, додала Г.ГЕРМАН.

На запитання, “чи можуть у фракції “Наша Україна - Народна Самооборона” підтримати цю постанову, враховуючи не однозначне ставлення до В.БАЛОГИ” Г.ГЕРМАН відповіла, що у НУ-НС ця ініціатива не знайде підтримки, незважаючи на те, що там продовжуються “якісь розбірки, переслідування одне одного, зведення рахунків”. Вона зазначає, що завжди була противником того, щоб люди, які належать до однієї політичної сили, “починали шукати один проти одного компромат”. Г.ГЕРМАН побажала колегам із НУ-НС “зайнятися якимись вагомими питаннями, бо в них якісь смішні речі відбуваються, то вони палець одне одному показують, то вони через палець цілі підрозділи міліції розпускають”.

Як повідомляв УНІАН, У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів порушень Конституції України та законів України, фактів корупційних дій, розкрадання державного майна та зловживань службовим становищем з боку Глави Секретаріату Президента України Балоги Віктора Івановича та Першого заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації Балоги Івана Івановича та інших причетних до цього посадових осіб», автором якого є народний депутат України Спірідон КІЛІНКАРОВ (фракція КПУ).