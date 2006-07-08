Мороз: ми інтелігентно і бездоганно припинили інтригу

Голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ пояснює створення парламентської коаліції з Партією регіонів невизначеною позицією «Нашої України» у ході переговорів щодо створення демократичної коаліції (у форматі СПУ-БЮТ-«Наша Україна»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на Всеукраїнських зборах депутатів від Партії регіонів усіх рівнів.

«Ми прагнули створити демократичну коаліцію з виходом на широку коаліцію, але я бачив, що одна зі сторін хотіла тієї широкої коаліції, щоб попутно розправитися зі своїми партнерами. А потім ще винними зробити соціалістів», - сказав він.

О.МОРОЗ підкреслив, що СПУ взяла на себе роль консолідуючої ланки «і припинила інтригу, яка тягнулася протягом двох місяців». «Припинили у правовому відношенні бездоганно, і відверто кажучи, інтелігентно», - сказав він.

Голова ВР подякував за мужній крок одному із лідерів Партії регіонів Миколі АЗАРОВУ, який разом із ним 6 липня балотувався на посаду спікера.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня було створено нову, Антикризову коаліцію, до складу якої увійшли Партія регіонів, Соціалістична і Комуністична партії України.

Раніше угоду про створення Коаліції демократичних сил підписували БЮТ, "Наша Україна" і СПУ.