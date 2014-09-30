У Луганську бойовики організували розпродаж 100 викрадених автомобілів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Луганську на вулиці Оборонній терористи організували розпродаж викрадених авто. На захопленій території одного з автосалонів, на продаж виставлено близько 100 машин, які бойовики відібрали у населення або вкрали з автосалонів міста», - заявив він.

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Також, за словами Лисенка, бойовики випустили з полону власника автосалону Toyota, якого тримали кілька тижнів, поки чоловік не дав згоду «переписати» власність і активи на терористів.