Ющенко дав Тимошенко час до 9 години ранку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов’язав прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО вжити негайних вичерпних заходів для повного погашення заборгованостей української сторони за спожитий природний газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у телеграфному повідомленні глави держави до глави уряду.

Також В.ЮЩЕНКО звертає увагу прем’єр-міністра на невиконання домовленостей Президентів України і Російської Федерації щодо врегулювання проблем постачання газу в Україну і розрахунків за нього. Глава держави наголошує, що уряд має вжити заходів для повного виконання усього пакета домовленостей, досягнутих на найвищому міждержавному рівні.

Про виконання цих вимог Ю.ТИМОШЕНКО має доповісти главі держави особисто до 9 години 27 лютого.