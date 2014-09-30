Побитого Шуфрича відвезли у приватну клініку

Про це пише ТСН з посиланням на радника голови Одеської ОДА Зої Казанжи.

Під час сьогоднішньої сутички в Одесі постраждав іще один регіонал - Микола Скорик. Зараз і йому, і Шуфричу надають допомогу у приватній швидкій.

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"Уточнюють, що Микола Скорик зараз в "Інто-сані" (це приватна швидка допомога в Одесі), йому, як і Шуфричу, надають допомогу. Побили обох", - написала Казанжи в Facebook.