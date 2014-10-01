Кількість російських військових на території України не зменшується - НАТО

Про це заявив офіційний представник НАТО Джей Джанзен, пише Українська правда з посиланням на The Daily Star.

"Сотні російських військових, у тому числі сцецпризначенці, досі залишаються на території Украни", - сказав він, додавши, що зменшення кількості військ минулого тижня не спостерігалося, і що близько 20 тисяч солдатів, як і раніше, перебувають неподалік кордону України.

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Нагадаємо, заступник міністра оборони Росії Микола Панков заявляє, що Росія не є учасником подій, які відбуваються на сході України.