Балога намагається розвалити коаліцію у ВР?

Голова Координаційного комітету з захисту прав людини в Україні, генерал-лейтенант Вілен МАРТИРОСЯН вважає, що без переходу на контрактну армію ситуацію у Збройних Силах не врятують ні 10, ні 100 додаткових мільярдів гривень

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі В.МАРТИРОСЯНА щодо заяви глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ про небажання Кабміну збільшувати бюджетні видатки на потреби ЗСУ.

За словами В.МАРТИРОСЯНА, “щодня представники Секретаріату Президента, зокрема керівник цієї структури Віктор БАЛОГА, поливають брудом Кабінет міністрів України. Кожного дня, крок за кроком, вони намагаються реалізувати свою давнішню мрію – розвалити демократичну парламентську коаліцію”. Коментуючи вимогу про виділення додатково понад 11 млр. грн. на фінансування армії, генерал-лейтенант наголосив, що “така сума може розбалансувати бюджет та спричинити руйнівні наслідки в економіці”,

При цьому В.МАРТИРОСЯН нагадує, що “саме Президент Віктор ЮЩЕНКО заблокував ініційований БЮТ перехід на контрактну армію з 2008 року”. “За таких умов, без рішучих дій щодо переходу армії на професійний рівень що 10, що 100 додаткових мільярдів гривень - марно витрачені кошти, які лише призведуть до подальшого розбещення чиновників та нових корупційних схем”, - вважає В.МАРТИРОСЯН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА заявив, що уряд затято не бажає збільшувати бюджетні видатки на потреби ЗСУ. За словами В.БАЛОГИ, тому остаточний перехід Збройних Сил України до комплектування за контрактом, підвищення боєздатності армії, розв’язання гострих соціальних проблем військовослужбовців можуть і надалі залишатися завданнями на межі недосяжності