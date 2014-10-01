Підозрюваний у розстрілі майданівців Садовник знову не з'явився в суд, "беркутівці" влаштували сварку

У зв'язку з цим колегія суддів Апеляційного суду Києва вже втретє перенесла розгляд питання обрання запобіжного заходу колишньому командиру роти спецпризначення полку міліції особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС України у Києві Дмитру Садовнику.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв сьогодні у зв'язку із неявкою Садовника на засіданні.

Читайте такожАдвокат "беркутівця" не зміг довести, що його підзахисний хворіє - захисник потерпілихПрокурор наполягав на розгляді справи без Садовника, оскільки, за його словами, він сьогодні з'являвся в Головне слідче управління Генеральної прокуратури для дачі показів, а отже - міг прийти і до суду.

Водночас адвокат Садовника заявив, що його підзахисний не може з'явитись до суду, оскільки “йому відібрало руку і ногу”.

Суд ухвалив перенести засідання на 12.00 3 жовтня.

На сьогоднішнє судове засідання родичі загиблих активістів Майдану принесли їхні фотографії.

Читайте такожСуд залишив під вартою екс-беркутівця Аброськіна, підозрюваного у розстрілах на Майдані Як і раніше, на судове засідання прибули колишні співробітники спецпідрозділу “Беркут”. Після завершення засідання у залі зчинилася сварка між «беркутівцями» та активістами Майдану.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акції протесту на вул. Інститутській в центрі Києва.

Генеральна прокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня.

Однак 25 вересня Садовник у суді заявив, що його адвокат несподівано захворів, і попросив суд перенести засідання.

Представники прокуратури та адвокати потерпілих наполягали, щоб Садовнику суд надав державного адвоката у зв'язку з тим, що термін розгляду апеляції - лише три дні.

Суд призначив Садовнику державного адвоката та переніс на 26 вересня розгляд апеляційної скарги.

26 вересня Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги прокуратури у кримінальному провадженні проти Садовника, оскільки адвокат, який був призначений Київським центром безоплатної вторинної юридичної допомоги, заявив декілька клопотань, зокрема надав документи, які свідчать, що Садовник перебуває на лікуванні, а тому не може з'явитися на судове засідання.

Відео, де на 54-й секунді видно, як людина, схожа на Садовника, стріляє в мітингувальників з АК. Ідентифікувати беркутівця можна за специфічною манерою тримати зброю (в Садовника сильно ушкоджена кисть правої руки).