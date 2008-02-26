Ющенко працевлаштував колишнього губернатора

Глава держави Віктор ЮЩЕНКО призначив Петра ОЛІЙНИКА радником Президента України.

Як повідомляє прес-служба Президента, відповідний указ було підписано сьогодні, 26 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого П.ОЛІЙНИК написав на ім’я Президента заяву про звільнення за власним бажанням з посади голови Львівської ОДА. Коментуючи своє рішення, П.ОЛІЙНИК заявляє, що подав у відставку через переконання, що “новий час вимагає нових людей”.

20 лютого Президент своїм указом звільнив П.ОЛІЙНИКА з посади губернатора.