У Запорізькій області поховали 56 невпізнаних бійців АТО (фото)

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації.

Тіла загиблих солдатів в бюро судово-медичної експертизи Запоріжжя доставлялися протягом останніх місяців. За словами заступника військового комісара Запорізької області Михайла Логвінова, на початку вересня в Запоріжжя були доставлені тіла 87 загиблих під Иловайском: військовослужбовців 93-ї окремої мехбригади, 51-ї механізованої бригади і добровольчих батальйонів.

Читайте такожЗа час АТО зареєстровано більше тисячі повідомлень про виявлення невпізнаних тіл56 загиблих учасників АТО, тіла яких не впізнали родичі, сьогодні були поховані на кладовищі с. Кушугум, де присутні на церемонії представники влади пообіцяли найближчим часом створити меморіальний комплекс.

У молитві за упокій загиблих взяли участь представники всіх конфесій, представлених в Запорізькій області.