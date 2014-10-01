Сільські голови з усіх регіонів вимагають від уряду конкретних реформ для села

Таку заяву вони зробили сьогодні, 1 жовтня, під час всеукраїнських зборів сільських і селищних голів, що відбулися в с. Омельник Полтавської області.

Ініціатором зборів виступила політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП», яка разом із сільськими головами розробила спільну програму дій.

«Треба, щоб українське село стало привабливим і для молоді, і для інвесторів. Необхідно, щоб агробізнес у сільській місцевості підтримувала держава. Щоб закони працювали на аграріїв, а не вони пробивали нездоланну стіну бюрократії, змов монополістів і бездіяльності органів, що контролюють ринок», — зазначила один із лідерів партії «ЗАСТУП», Омельницький сільський голова Олександра Шереметьєва.

Читайте такожУкраїна може зібрати рекордний врожай зерна за роки незалежностіЗа її словами, довгі роки в Україні не було жодної політичної сили, яка б стояла на захисті селян і сільгоспвиробників. Як наслідок, сьогодні рівень життя в селах на порядок нижчий, ніж у містах. Бракує якісної медицини, освіти, немає роботи. Сільські голови не можуть розв’язати ці проблеми, адже села є дотаційними й не мають достатньо грошей.

Один із лідерів «ЗАСТУПу» Володимир Хоменко підкреслив, що першим кроком на шляху до масштабних реформ має стати розширення повноважень громад і фінансова децентралізація.

«Ми чудово розуміємо, що якщо до вас кошти із держбюджету надходять у вигляді субвенцій, компенсацій, дотацій — це абсолютно неправильна схема. Значно краще було б, якби ви самі вирішували, на які потреби підуть гроші із місцевого бюджету. Бо якщо ви вирішите направити кошти на інфраструктуру, то селянин побачить, що гроші не вкрали. Але якщо це рішення буде прийнято в постанові Верховної Ради, то ці кошти можуть взагалі не дійти», — сказав Хоменко.