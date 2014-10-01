Командир "Лтави" готовий привести батальйон в ЦВК, щоб відстояти право на реєстрацію

Командир батальйону територіальної оборони «Лтава» Андрій Баранов за відмову в реєстрації його кандидатом у нардепи готовий привести свій підрозділ в ЦВК і «відстояти законну справедливість». Про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, тільки зранку він і ще 7 кандидатів в нардепи - мажоритарників з усіх округів Полтавської області створили «Полтавський патріотичний блок» і зажадали люстрації губернатора області Віктора Бугайчука, посилення охорони теркордону Полтавської області, як ЦВК вже видало постанову про відмову в реєстрації його кандидатом у нардепи.

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«Відмова оформлена і заснована на формальному приводі. Ми готуємо позов до суду, і там я відстоюватиму своє право бути зареєстрованим і обраним. Я готовий відстоювати свої права аж до того, що батальйон «Лтава» прийде до ЦВК відстоювати справедливість. Ми були на Майдані, брали участь в Автомайдані, і тепер готові протистояти ЦВК, щоб відстояти свої законні права і показати іншим, що разом ми переможемо!», - сказав командир батальйону.

Нагадаємо, у парламенті може вперше з'явитися Полтавський патріотичний блок.

Як повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, на засіданні 30 вересня комісія відмовила в реєстрації 162 кандидатам у народні депутати України, у тому числі і Баранову А. П. в ОВО №145, "у зв'язку з відсутністю документів, вказаних у частині другій ст. 55 виборчого закону".