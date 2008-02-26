У ПР знають, на що заробляє гроші Тимошенко

«Ми сьогодні бачимо, що діючий прем’єр-міністр намагається змінити газові схеми, запропонувавши до реалізації свої комерційні інтереси». Так ствердив нардеп-регіонал Юрій Бойко в ефірі телеканалу «УТ-1», коментуючи підсумки переговорів, проведених прем‘єр-міністром Юлією Тимошенко у Москві з питань постачання газу в Україну.

“Саме тому, - на думку депутата, - на переговорах в Москві поруч з прем’єр-міністром присутнє керівництво корпорації ІСД, цього бізнес-партнеру БЮТ, присутнє керівництво «Ітери», яке було партнером пана Лазаренка і пані Тимошенко, коли вони керували «Єдиними енергетичними системами України», - цитує Бойка сайт Партії регіонів.

”Я впевнений, що стосовно переговорів з газових питань у сьогоднішнього прем’єр-міністра існує одна головна мета - це ввести свої комерційні структури в існуючі схеми постачання газу і заробити гроші на президентську кампанію. І тому, якщо там знову будуть лунати будь-які пропозиції з боку Тимошенко, то це буде така імпровізація, яка не має нічого спільного з національними інтересами і не має нічого спільного із стратегічним розвитком нашої країни”, - підсумував Бойко.