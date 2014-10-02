Екс-члени Радикальної партії: "Ми не можемо дивитись, як олігархи купують Ляшка"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції у Вінниці повідомив колишній голова штабу Радикальної партії на виборах президента 2014 року у Вінницькій області Володимир Місецький.

«Ми вже не можемо дивитись на цей «безпредєл», як олігархи купують Ляшка, є інформація, що це Льовочкін (екс-глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін – УНІАН). Ті фінанси, які виділяються на вибори, те на чому він їздить і як він обманює людей – говорить про те, що за ним стоїть серйозна сила. Ми припускаємо, що це колишня Партія регіонів або Росія», - сказав Місецький.

Він додав, що «до такої думки доводить те, що простий чоловік, який так допомагає людям, їздить піаритись в зону АТО, не може мати стільки коштів, щоб літати на літаках, їздити на джипах, тримати охорону більшу ніж у президента».

Місецький також розповів, що близько тисячі людей, які вірили Ляшку, виявились непотрібними, тому було прийнято рішення про створення громадської організації.

«Ми створили Громадську організацію проти корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування. Ми закликаємо усіх людей, яких «кинув» Ляшко, а таких більше тисячі чоловік, звертатись до нас. Ми будемо надавати безкоштовну юридичну допомогу, надавати своїх адвокатів і допомагати людям боротися з корупцією», - розповів Місецький.

Також активісти мають намір донести до усіх жителів Вінницької області та України правду про політика Ляшка.

Активісти також повідомили, що громадською організацією «Щит» створено благодійний фонд «Щит Нації» для допомоги бійцям в зоні АТО.

Читайте такожШухевича змістили з посади голови УНСО через рішення йти на вибори з Ляшком «Ми не одноразово чуємо, що Ляшко очолює якийсь батальйон, допомагає йому, піариться на цьому, але ніхто не може назвати цей батальйон, а про Ляшка в зоні АТО ніхто не чув», - зазначив колишній член Радикальної партії Олександр Барвінченко, який у громадській організації «Щит» й в благодійному фонді «Щит Нації» представляю сектор роботи з допомоги бійцям АТО.

Активісти ГО «Щит» також створили сайт (антиляшко.com.ua) й закликали людей, ошуканих політиком, писати туди свої звернення.

Нагадаємо, 30 вересня в мережі Інтернет з'явилось відеозвернення команди Радикальної партії України Олега Ляшко у Вінницькій області. В цьому відео екс-керівник апарату радикальної партії на виборах президента-2014 у Вінницькій області Володимир Місецький заявив, що Ляшко виключив лідерів обласного та міського осередків зі складу партії й продав партію олігархам.