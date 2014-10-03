Бойовик зізнався, що втомився виносити трупи товаришів після штурму аеропорту

Про це розповів один з російських бойовиків Олександр Негребецьких в інтерв'ю ura.ru.

"Вже восьмий день воюємо. Позавчора нас просто зрадили. Розстрілювали, як хотіли. Неграмотне керівництво нас «злило». Через це зазнали дуже великих втрат і втомилися виносити своїх товаришів. Один боєць приніс свого брата-близнюка мертвого, тому що у нас закон: своїх не залишаємо", - розповів бойовик.

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"Нас 100 осіб, які штурмують аеропорт. На іншій стороні воює 7,5 тис. осіб. Чим більше народу, тим більше втрат. Навіть сотні багато. Треба професіоналів 3-4 групи, всього десь 90 чоловік. А не стадо баранів, яке просто йде під кулі", - заявив Негребецьких в інтерв'ю.

Як повідомляв УНІАН, під час штурму донецького аеропорту загони бойовиків понесли важкі втрати, знищено кілька танків, був розгромлений російський спецназ.