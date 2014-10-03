Президент ПАРЄ: без люстрації Україна не подолає корупцію

Про це заявила президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер під час зустрічі з журналістами, передає "ЄвроПравда".

Читайте такожПАРЄ закликала Україну проводити реформи, незважаючи на війну

"Якщо ви змінюєте систему, вам потрібно змінити людей. Адже якщо ви просто скажете тим самим людям: грайте за новими правилами, то я не впевнена, що вони будуть це робити. І друге питання: чи зможуть люди довіряти їм?" - зазначила президент ПАРЄ у коментарі з приводу люстрації влади в Україні.

"У вас не було справжнього правосуддя, суди корумповані, а олігархи при владі вирішували, які закони повинні бути прийняті. Люди, які працювали у цій системі, звикли до неї. І люстрація дозволить розірвати цей зв'язок", - підкреслила Анн Брассер, додавши, що люстрація несе небезпеку, яку українській владі потрібно уникнути.

"Люстрація повинна розрізати зв'язок з минулим, але в той же час вона не повинна базуватися на помсті. Знайти баланс дуже непросто", - сказала вона.