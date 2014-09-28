"Регіонали" і комуністи хочуть оскаржити закон про люстрацію в Конституційному суді - ЗМІ

Про це пише ZN.UA з посиланням на джерело в керівництві ПР.

За словами джерела, очікується, що рішення буде формалізовано на найближчому засіданні фракції ПР у понеділок, після чого стартує збір підписів нардепів під зверненням до КС.

"Зберемо підписи швидко, плануємо зібрати до 100 підписів (при мінімально необхідних 45 - ред.). Розраховуємо, що нашу ініціативу підтримають комуністи", - повідомило джерело.

Нагадаємо, закон №4359а "Про очищення влади" передбачає люстрацію осіб, які займали вищі посади в органах виконавчої та судової влади в період президентства Віктора Януковича, силовиків, які керували територіальними органами МВС і СБУ під час Майдану, та інших держслужбовців, що дискредитували себе.

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У той же час, закон не поширюватиметься на виборні посади, такі як депутати, уповноважений з прав людини, конституційні судді. Люстрації також не підлягає президент України (хоча на Януковича цей закон поширюється).

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов 25 вересня направив закон про люстрацію на підпис президенту Петру Порошенку.

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман раніше заявляла, що люстрація в Україні повинна відбутися, але вона не повинна перетворюватися на каральний інструмент для боротьби з неугодними.

"Я б не хотіла, щоб Україна в такій непростій ситуації набувала ще один розлом вже по лінії люстрації. Треба зробити все, щоб кожна людина мала гарантії справедливого підходу до нього. Якщо так не станеться, це принесе велику шкоду і ворожнечу між людьми. А зараз ми повинні зробити все, щоб рівень ненависті в суспільстві падав", - зазначила вона.