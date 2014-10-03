У батальйоні "Чернігів" заявили про замах на заступника командира

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив журналістам командир спецбатальйону Роман Пицьків.

За його словами, правоохоронці минулого тижня затримали підозрюваного в організації замовного убивства заступника командира спецбатальйону.

Пицьків підкреслив, що Костюченко пройшов Майдан і має правильну життєву позицію – "це та людина, яку важко купити чи залякати".

Читайте такожГрупа бійців "Чернігова" достроково повернулася в зону АТО з відпусткиКомандир спецбатальйону також повідомив, що його заступник зараз перебуває у місті і мав намір взяти участь у прес-конференції, однак не зміг через слідство. За його словами, Костюченко зараз перебуває у відпустці, однак майже щодня приходить у місце розташування батальйону.

Піцків виключив скоєння замаху за якимись особистими мотивами чи у зв'язку з особистою помстою, а пов'язує виключно із діяльністю у складі спецбатальйону.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня правоохоронці затримали жителя Чернігова, який підозрюється в організації замовного убивства працівника правоохоронних органів. Чоловіка затримали під час його зустрічі з особою, що виступала у ролі потенційного виконавця вбивства. Під час цієї зустрічі замовник передав виконавцю дані про майбутню жертву, пістолет із глушником та набоями і завдаток.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.