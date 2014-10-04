Львівська і Сумська митниці отримали нових керівників

Начальником Львівської митниці призначено Миколу Горобинського.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів у Львівській області, 30 вересня відповідний наказ підписав голова Державної фіскальної служби України, голова комісії з реорганізації Міністерства доходів і зборів Ігор Білоус.

Як зазначається у повідомленні, згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України від 2 жовтня розпочалась реорганізація Львівської митниці Міндоходів.

*** Горобинський народився у 1967 році в м. Києві. До призначення на цю посаду виконував обов’язки начальника Львівської митниці.

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Також начальником Сумської митниці призначений Олександр Гуцал.

Начальником Сумської митниці призначено Олександра Гуцала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів у Сумській області, 30 вересня відповідний наказ підписав голова Державної фіскальної служби України, голова комісії з реорганізації Міністерства доходів і зборів Ігор Білоус.

Як зазначається у повідомленні, Гуцал народився у 1973 році в смт Нова Ушиця Новоушицького району Хмельницької області. Закінчив Нижегородське вище військове училище тилу та Відкритий міжнародний університеті розвитку людини «Україна». За освітою юрист. Працював у Головному управлінні МВС України, Київській регіональній митниці. З 2011 р. по 2013 р. обіймав посаду заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Сумської митниці Міндоходів. Із 4 вересня 2014 р. – в.о. начальника Сумської митниці Міндоходів. Спеціальне звання – «радник митної служби 1 рангу».