Сьогодні в Донецьку через обстріли бойовиків загинули дві особи

Про це повідомляє офіційний сайт міського голови і міської ради Донецька Олександра Лук'янченка.

"У першій половині дня в результаті попадання снарядів пошкоджено житлові будинки №14 і 21 по вулиці Пугачова в Куйбишевському районі. Крім того, зруйновано гараж і споруди у дворі будинку 32 по вулиці Єрмоленко в Київському районі. В даному районі після чергового артобстрілу загинуло двоє мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Так само в інформації зазначається, що станом на 18.00 обстановка в Донецьку вкрай напружена, надходять повідомлення від мешканців Петровського району про займання і руйнування житлових будинків внаслідок артобстрілу. Неспокійно і в Київському районі, додали в міськраді.

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