Сьогодні відбудеться засідання уряду
09:32, 06 жовтня 2014Політика
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Сьогодні, 6 жовтня, о 12.00 під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду.
Яценюк проведе засідання Кабміну / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, захід відбудеться у Будинку уряду. Вхід до 11.30 (тільки за паспортами) з вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 6-й поверх.
Акредитація ЗМІ проводиться до 10.30 6 жовтня за тел.: 256-62-48, 256-67-11.
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