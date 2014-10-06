Сьогодні відбудеться засідання уряду

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, захід відбудеться у Будинку уряду. Вхід до 11.30 (тільки за паспортами) з вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 6-й поверх.

Акредитація ЗМІ проводиться до 10.30 6 жовтня за тел.: 256-62-48, 256-67-11.

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