Сьогодні відбудеться засідання уряду

09:32, 06 жовтня 2014
Політика
0 0

Сьогодні, 6 жовтня, о 12.00 під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду.

Яценюк проведе засідання Кабміну / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, захід відбудеться у Будинку уряду. Вхід до 11.30 (тільки за паспортами) з вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 6-й поверх.

Акредитація ЗМІ проводиться до 10.30 6 жовтня за тел.: 256-62-48, 256-67-11.

Читайте такожКабмін пропонує застосувати персональні санкції до 1000 прибічників російської агресії

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter