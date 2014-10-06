Спецпідрозділ «Київ-Центр», очолюваний Константіновським, звільнив двох українських полонених

Це майор Денис Закусилов і рядовий Віталій Іскра. Вони були успішно доставлені до Києва у супроводі бійців спецпідрозділу «Київ-Центр», очолюваного бізнесменом Вячеславом Константіновським, повідомляє ТСН.

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Спецоперацію зі звільнення заручників підрозділ «Київ-Центр» організовував спільно з СБУ. Про це повідомляє заступник голови Служби безпеки України Андрій Левус.

«Київ-Центр» створив і очолює київський бізнесмен Вячеслав Константіновський. Спецпідрозділ бере участь у бойових діях в зоні АТО у складі 95-ої аеромобільної бригади.