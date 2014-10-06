Депутат Грушевський вийшов із групи «За мир та стабільність»

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Я ухвалив рішення припинити членство в депутатській групі «За мир та стабільність», - сказав Грушевський, який був уповноваженим представником депгрупи.

Він додав, що йому «не по дорозі» із представниками «ЗМС», тому що «мої колеги колишні з цієї групи своїми діями і своїми заявами провокують політичну дестабілізацію в країні».

Зокрема, Грушевський зазначив, що 2 жовтня прес-служба депутатської групи оприлюднила заяву про те, що депутати «За мир і стабільність» ставлять під сумнів позачергові вибори до парламенту. «Ця заява – провокація, політична дестабілізація по всій країні», - додав депутат.

Крім того, він нагадав про поїздку частини депутатів групи «За мир і стабільність» до Держдуми Росії, де вони так і не порушили питання щодо припинення агресії Росії проти України, повернення колишніх українських посадовців: Віктора Януковича, Сергія Арбузова, Олександра Клименка та Сергія Курченка.

Натомість, зауважив Грушевський, депутати «ЗМС» під час свого візиту «тільки жалілися на своє тяжке життя в Україні».

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Таким чином, наголосив депутат, він «як громадянин і патріот» більше не може бути членом цієї депгрупи. «Завтра буде пленарний день і будуть внесені питання про прийняття антикорупційних законів, на які чекає суспільство. І буде виноситися питання про заочний арешт колишніх очільників влади. Якщо депутати групи «За мир та стабільність» не прийдуть на засідання і не проголосують за ці закони, можна вважати, що ці депутати працюють не на Україну», - сказав Грушевський.

Крім того, він закликав МВС, СБУ та громадські організації перевірити факти підкупу виборців одним із кандидатів у депутати в 101-му виборчому окрузі, де Грушевський балотується як самовисуванець.