Янукович намагався переманити Джемілєва в Партію регіонів в обмін на звільнення сина

Про це на прес-конференції заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Еспресо.TV.

"Янукович відразу ж намагався використати цим для торгу зі мною. Казав, що мій син буде звільнений, якщо я покину партію "Батьківщина" і перейду у Партію регіонів, а точніше у нову партію, яку вони створювали", - сказав Мустафа Джемілєв.

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Однак лідер кримських татар не пристав на цю пропозицію, і відразу ж після цього обвинувачувальну статтю щодо його сина було змінено на більш сувору, яка передбачала пожиттєве ув’язнення.

За словами Мустафи Джемілєва, одразу після окупації Криму за всіма міжнародними нормами його сина повинні були передати українській стороні, оскільки "злочин скоїв український громадянин проти громадянина України на території України". Однак цього не сталося, натомість його сина вивезли у Краснодар.

"Росіяни також вирішили скористатися цим і надавити на мене. Теж був торг, мовляв, звільнять сина після того, як я зроблю кілька заяв, однак їх не послідувало. Тому сина перевели у Краснодар, що я не мав можливості бачитися з ним", - сказав Мустафа Джемілєв.

За його словами, зараз для захисту сина найнято адвоката з Москви. "Є рішення Європейського суду про правам людини щодо звільнення сина, однак росіянам наплювати на міжнародні норми", - додав Мустафа Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що його сина Хайсера вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край.

Хайсера Джемілєва затримали у травні у Бахчисараї. Він обвинувачується за ст. 115 Кримінального кодексу ("навмисне вбивство").