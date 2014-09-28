Сина Джемілєва вивезли до Краснодарського краю
19:41, 28 вересня 2014Політика
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Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що його сина Хайсера вивезли до Краснодарського краю з кримського СІЗО.
Росія залякує сім'ю Джемілєва / УНІАН
Про це повідомляє канал 24.
"Його зараз вивезли в Росію, у Краснодарський край. Це для того, щоб завдати мені ще більшого болю. Тому що немає до нього доступу і адвокатів не допускають. Виявляється, вони будуть призначати йому адвоката", - сказав Джемілєв.
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Хоча, за його словами, є рішення Європейського суду з прав людини та рішення слідчих органів України, які вимагають звільнення Хайсера Джемілєва з-під варти.
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